الرشيد يوافق على منح المشمولين بقرار 315 سلفاً وقروضاً

2021/04/05 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، موافقته على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار ٣١٥.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت الموافقة على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار ٣١٥ والعقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

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