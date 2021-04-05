عشرة أدميرالات سابقين في الحبس على ذمة التحقيق بسبب رسالة تنتقد السلطة في تركيا

2021/04/05 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف الاثنين عشرة أدميرالات متقاعدين غداة نشر رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروعا للرئيس رجب طيب اردوغان لبناء قناة في اسطنبول قد تهدد برأيهم حرية الملاحة.وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا … Readmore

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