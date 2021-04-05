صلاح يخسر صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

2021/04/05 | 10:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتزع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد انتهاء مباريات الجولة الثلاثين من “البريمير ليغ”.وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.ورفع […]

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