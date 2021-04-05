2021/04/05 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير لموقع مدل إيست آي إن الهجوم الذي استهدف قاعدة بلد الجوية العسكرية شمال بغداد يعد الهجوم الرابع عشر ضد المصالح الأميركية في العراق منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه مطلع العام الحالي.

وأشار التقرير الى ان محادثات الاستراتيجي المزمع عقدها بين واشنطن وبغداد الأيام المقبلة تسبقها أيام من التوتر..



مبينا ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يواجه المهمة الدقيقة المتمثلة في تحقيق التوازن بين مصالح إيران والولايات المتحدة، الخصمين اللدودين اللذين يشاركان بعمق في السياسة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدل إيست آي: 14 هجوما استهدف المصالح الأميركية في العراق منذ تولي بايدن منصبه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدل إيست آي: 14 هجوما استهدف المصالح الأميركية في العراق منذ تولي بايدن منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).