مقتل أربعة جنود من النيجر في هجوم “إرهابي” مزدوج

2021/04/05 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل أربعة من جنودها في هجوم “ارهابي” مزدوج في جنوب شرق البلاد، غداة أداء الرئيس الجديد محمد بازوم اليمين الدستورية.وذكرت الوزارة في بيان أنّ “عدة إرهابيين” قتلوا في هجومين متزامنين استهدفا صباح السبت مواقع عسكرية، … Readmore

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