نتانياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

2021/04/05 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بن سايمون يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الاثنين في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من … Readmore

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