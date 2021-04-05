2021/04/05 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/05 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).