منتجات هامة تساعد في تعويض نقص الكالسيوم في الجسم

2021/04/05 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت أخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا كوندراشوفا، عن المنتجات التي تساعد على سد نقص الكالسيوم الذي يعتبر عنص غذاء دقيق مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم.وقالت الأخصائية إن أسماك البحر والطحالب تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، على سبيل المثال، يمثل 100 غرام من الطحالب حوالي 800-1100 ملغ من العناصر القيمة، حسبما نشرت […]

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