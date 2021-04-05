أكثر من 70 قتيلاً بعد فيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية

2021/04/05 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤولون الإثنين، مقتل أكثر من 70 شخصاً، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضية إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة.

وقال المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا راديتيا دجاتي، لمحطّة “مترو تي في”: “هناك 55 قتيلاً، لكن هذا الرقم سيتغير بالتأكيد، ولا يزال نحو 42 شخصاً في عداد المفقودين”.

كما قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في تيمور الشرقيّة، حسب مصدر رسمي.

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