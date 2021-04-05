الاتصالات تنصب أول كابينة ضوئية في للانترنت نينوى

2021/04/05 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

باشرت وزارة الاتصالات تنصيب اول كابينة ضوئية (FTTH) ضمن محافظة نينوى تمهيدا لتشغيل مشروع الكيبل الضوئي فيها.

وقالت مسؤولة العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات في الوزارة ايناس الجلبي ان “الوزارة تعمل على ادامة البنى التحتية بالمحافظة لإعادة الحياة لقطاع الاتصالات الذي خربه ودمره إرهابيو داعش خلال سطوتهم الاثمة على المحافظة”.

واضافت ان “تنصيب الكابينة الضوئية عبر المشروع الوطني للانترنت، يأتي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص”، منوهة بأنه “في حال تشغيل المشروع بالمحافظة فستشمل جميع اقضيتها ونواحيها به”.

وتابعت الجلبي انه “تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظات، لتسجيل ابراج الانترنت غير المرخصة وازالتها لمخالفتها القوانين المعدة لذلك”، مبينة ان “لجنة إزالة التجاوزات ستتابع بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، عمل ابراج الشركات المجهزة للانترنت”.

وذكرت ان “اللجنة ستشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التي أصدرتها وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بشأن تنظيم عمل ابراج تجهيز الانترنت وعدم مد كابلات ضوئية غير مرخصة”، معلنة “تحديد منتصف الشهر الحالي كآخر موعد لتسجيل الابراج في واسط وبعض المحافظات الاخرى.

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