الولايات المتحدة وبريطانيا تشيدان بالعلاقات مع الكورد بذكرى القرار 688

2021/04/05 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية شعب كوردستان من هجمات النظام البعثي المباد، نشر وزير الدولة البريطاني جيمس كليفرلي بلاغا سلط الضوء فيه على العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان.

وكانت القنصلية الامريكية في اربيل قد اصدرت بيانا مماثلا جاء فيه: : خلال بيان: في مثل هذا اليوم في العام 1991 ساعدت الولايات المتحدة الامريكية في تاسيس منطقة آمنة عن طريق فرض الحظر الجوي على خط العرض 36 في العراق لحماية ابناء شعب كوردستان.

واضاف البيان: ان الولايات المتحدة الامريكية تؤكد التزامها بدعم شعب كوردستان والاستمرار في دعم اقليم كوردستان قوي في اطار العراقي الفيدرالي.

وكان مجلس الامن الدولي قد فرض قبل 30 عاما، حظراً جويا عراقياً عند خط العرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وامتد الحظر حتى سقوط النظام البعثي البائد.

وقدمت فرنسا مشروع القرار 688 إلى مجلس الأمن الدولي الذي طالبت فيه بإدانة القمع العراقي للكورد عقب الانتفاضة الشعبية ضد النظام البعثي البائد.

وطالب القرار، النظام المباد، بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان كما حث هيئات الإغاثة الدولية على التجاوب مع احتياجات اللاجئين الكورد الذين توجهوا نحو إيران وتركيا في هجرة مليونية، كما دعا القرار الى السماح للهيئات الإنسانية بالحرية الكاملة في توصيل المساعدات اللازمة الى المواطنين النازحين من ديارهم بسبب بطش وظلم النظام البعثي البائد.

PUKmedia خاص

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