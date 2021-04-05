الصحة العالمية تدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية

2021/04/05 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الصحة العالمية في السليمانية ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لتعزيز الجهود لمحاربة فايروس كورونا.

وقال الدكتور نجم الدين علي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية تتجه نحو الارتفاع.

واضاف: مع الاسف الالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية في انخفاض مستمر وهناك اهمال كبير للتعليمات الصحية، ونسبة تسجيل الاصابات ارتفعت بشكل كبير خلال الاسابيع الماضية وهذا الارتفاع هو مؤشر خطير.

ودعا مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في السليمانية، المواطنين الى للالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، مؤكدا ان ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات هو السلاح الوحيد لمحاربة فايروس كورونا.

كما دعا الدكتور نجم الدين علي، المواطنين الى مراجعة المراكز الصحية في حال ظهور اية اعراض اصابة بفايروس كورونا وعدم اهمال اوضاعهم الصحية.

PUKmedia خاص

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