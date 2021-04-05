كريم: النظام الأساس الجديد يُعدُّ من أحدث الأنظمة في المنطقة

2021/04/05 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- عبد الصمد كاظم

أكَّد عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يحيى كريم، أن النظام الأساس الذي تمَّ التصويت عليه يُعدُّ من أحدث الأنظمة في المنطقة .

وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "النظام الداخلي الجديد الذي أقرَّته الجمعية العمومية يتوافق مع الحوكمة الرياضية المطبَّقة في الاتحادين الدولي والآسيوي"، مبيناً أنه " يعدُّ أحدث نظام أساس في المنطقة كونه أُقِرَّ وفق قرارات تخدم الكرة العراقية ومنها عدم ازدواجية المناصب".

وأضاف كريم أن "أي مرشح في حال فوزه بعضوية الاتحاد عليه الاستقالة من ادارة النادي، بغية التركيز في عمل الاتحاد الذي سيستمر مدة أربع سنوات، وبعدها يكون له الحق في العودة لادارة النادي لاسيما انه سيبقى عضواً في الهيأة الإدارية للنادي"، لافتاً إلى أن" لكل شخص ليس لديه مانع قانوني، الحق في الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة كونه عضو جمعية عمومية وكذلك عضو مجلس الادارة المستقيل تنطبق عليه كل فقرات الترشيح بوصفه عضو الجمعية العمومية".

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