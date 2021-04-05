معلمو العراق يطالبون صالح بعدم المصادقة على موازنة 2021

2021/04/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعت نقابة المعلمين العراقيين، الرئيس برهم صالح بعدم المصادقة على مشروع الموازنة الاتحادية التي أقرها البرلمان، الأربعاء، حتى إجراء تعديل يضمن منح حقوق آلاف المعلمين بعقود مؤقتة في المدارس.

ويعمل المعلمون بعقود مؤقتة في المدارس منذ 10 سنوات بشكل مجاني، على أمل تثبيتهم في عقود دائمة وحصولهم على رواتب شهرية.‎

وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس الاحد، إن "المعلمين بعقود مؤقتة، قدموا جهودا في إدارة التربية والتعليم مجانا بدون أية مستحقات شهرية".

وأضاف السوداني، أن المعلمين كافة سيقفون "وبقوة لتحويل المعلمين العاملين مجانا إلى عقود دائمة بأجر، وأن أية خدمات تقدم من دون تقديم أجر لذلك، هو استغلال وإجراء مخالف للقانون".

ورقعة احتجاجات المعلمين المعينين بعقود مؤقتة، تشمل 15 محافظة عراقية، عدا محافظات إقليم كردستان.

وطالب النقيب، رئاسة الوزراء بـ"زيادة التخصيصات المالية المحددة في الموازنة لتحويل عقود المعلمين المؤقتة إلى ثابتة..



ندعو إلى عدم المصادقة على الموازنة حتى إجراء التعديل للفقرة الخاصة بالمعلمين".

وتضمن مشروع موازنة البلاد 2021، بندا تحت مسمى "منحة" تقدم للمعلمين بالعقود المؤقتة، دون توضيح آلية توزيعها، وهو الأمر الذي رفضته النقابة.

وقال مالك هادي "ممثل المحاضرين المجانيين" في تصريحات صحفية، إن إجمالي المعلمين الذي يعملون مجانا في البلاد بقطاع التربية والتعليم يبلغ 140 ألفا.

ومنذ الخميس الماضي، أي بعد يوم من إقرار البرلمان العراقي موازنة البلاد، بدأت الاحتجاجات في محافظات جنوب البلاد، واتسعت لتشمل جميع المحافظات.

وشهدت، الأحد، محافظات بغداد وصلاح الدين والنجف وكربلاء والديوانية وبابل والمثنى ونينوى وديالى وذي قار وواسط والبصرة والأنبار وميسان.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء، موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات 129 تريليون دينار (88 مليار دولار).

المصدر: الاناضول

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