صادقون تطالب الحكومة بإيجاد حل للمحاضرين المجانيين

2021/04/05 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب عن كتلة صادقون في مجلس النواب، حسن سالم، اليوم الإثنين، الحكومة بايجاد حل للمحاضرين المجانيين، بدل عقد اتفاقيات مع دول فقيرة، على حد تعبيره.وقال سالم في بيان، إنه “يتعين على حكومة الكاظمي ان تجد الحلول المناسبة لشريحة المحاضرين المجانيين الذين قدموا خدمات جليلة لرفد المؤسسة التعليمية مجانا، وهم يتحملون الظروف الاقتصادية […]

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