الرافدين يعلن عن قروض تصل إلى 25 مليوناً لأصحاب المحال التجارية

2021/04/05 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، منح قروض لأصحاب المحال التجارية، تصل إلى 25 مليون دينار.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 نيسان 2021)، إنه "تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة إلى 25 مليون دينار".ودعا المصرف المواطنين أصحاب المحلات والمهن الأخرى على مختلف أنواعها إلى "الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وتابع، أن "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهراً".

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