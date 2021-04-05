2021/04/05 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإغلاق المتظاهرين مبنى مكتب مجلس النواب وسط بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المئات من المحاضرين المجانيين، خرجوا في تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاضرون يغلقون مبنى مكتب مجلس النواب وسط بعقوبة المركز الخبري الوطني.

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