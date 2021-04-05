2021/04/05 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين (05 نيسان 2021)، إلقاء القبض على أبرز مقاتلي ما يسمى بجيش العسرة والمكنى ابو عمر في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 73 من إلقاء القبض على أحد أبرز مقاتلي ما يسمّى بـ (جيش العسرة) الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن الإرهابي الملقى القبض عليه "مُكنى بـ (ابو عمر)، وتم الإيقاع به بكمين محكم في ناحية زمار غربي نينوى"، لافتاً إلى أن الإرهابي "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بأحد أبرز عناصر ’’جيش العسرة’’ بتنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بأحد أبرز عناصر ’’جيش العسرة’’ بتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).