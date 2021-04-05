العثور على جثة ’’مجهول الهوية’’ في إحدى مضافات داعش شمال شرق ديالى

2021/04/05 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (5 نيسان 2021)، العثور على مضافة في داخلها جثة مجهولة الهوية شمال شرق ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي، في بيان، إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي عثرت على مضافة لعناصر داعش في زور الإصلاح شمال شرق ديالى داخلها جثة مجهولة الهوية".

وأضاف، أن "الجثة متفسخة ويرجح انها تعود لداعشي"، مؤكدا ان "الحشد سيرسل الجثة الى الطب العدلي للتعرف على هوية صاحبها".

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