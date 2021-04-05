القضاء يناقش مع العمل معالجة ظاهرة التسول ووضع الحلول العملية لها

2021/04/05 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الاثنين وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي برفقة أعضاء هيئة رعاية الطفولة.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان الطرفين ناقشا الآليات القانونية لمعالجة ظاهرة التسول ووضع الحلول العملية لمعالجتها وبحث الاطر القانونية لضمان حماية الاطفال ورعايتهم "./انتهى9

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