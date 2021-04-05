اسعار النفط تهبط بعد مكاسب سابقة مدعومة من قرار

2021/04/05 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لاغية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار "أوبك+" التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين ايار وتموز من العام الجاري.وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول صباح اليوم ، بنسبة 1.46% إلى 63.91 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.42% إلى 60.92 دولارا للبرميل.وكانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس الماضي، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار "أوبك+" تأكيد على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية، وتخصيص تريليوني دولار لذلك.واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في ايار المقبل و350 ألف برميل يوميا أخرى في حزيران وحوالي 400 ألف برميل في تموز .وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس" إن القرار يشير إلى حذر من جانب "أوبك+"، إذ تسعى لعدم حدوث فائض في الإمدادات بالسوق.ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج "أوبك+" بدءا من تموز الى تشرين الاول المقبلين./انتهى9

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