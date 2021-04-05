عمليات الانبار تعلن الاستيلاء على عجلة محملة بالاسلحة

2021/04/05 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اکدت قيادة عمليات الانبار القبض على مطلوبين خلال عمليات امنية متفرقة في المحافظة.

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