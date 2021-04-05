الجيش الإسرائيلي يحصل على طائرة تجسس تصل إيران والعراق واليمن

2021/04/05 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الجيش الإسرائيلي أول طائرة من سلسلة طائرات تجسس جديدة، أطلق عليها اسم أورون، الأحد، قائلا إنها ستحسن قدرته على جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد أهداف للهجوم في إيران والعراق واليمن ومناطق نائية أخرى في الشرق الأوسط، حسبما ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل.

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