التالي
منذ 15 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 876 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 18 ساعة
الصحة تسجل 5368 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 18 ساعة
شرطة البصرة تلقي القبض على مروجين للمخدرات
منذ 20 ساعة
ضبط مسافر عراقي بحوزته وثيقة ألمانية مزورة في مطار النجف
منذ 23 ساعة
مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة
منذ 24 ساعة
مكتب السيستاني يعلن امساكيات شهر رمضان
منذ يوم واحد
هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنعى القاضي (محمد العريبي) وتستذكر مسيرته الحافلة بالشجاعة والمهنية
منذ يومين
إعادة إرسالية “جبن و مارتدلا” مخالفة في القائم
منذ يومين
التربية تخلي مسؤولياتها عن ملف تعيين المحاضرين
منذ يومين
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 925 المسجلة اليوم بكورونا
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معالجة ظاهرة التسول على طاولة مجلس القضاء ووزارة العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معالجة ظاهرة التسول على طاولة مجلس القضاء ووزارة العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).