2021/04/05 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نشرت مراصد الطقس والبيئة حول العالم مشاهد لعبور كتلة ضخمة جداً من ثاني أوكسيد الكبريت منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى مصر وبلاد الشام وبعض المناطق الشمالية من السعودية، حيث من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار بركان يسبب عاصفة من ثاني أكسيد الكبريت تعبر منطقة الشرق الأوسط المركز الخبري الوطني.

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