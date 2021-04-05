زيدان والركابي يناقشان آليات معالجة ظاهرة التسول

2021/04/05 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، آليات معالجة ظاهرة التسول.وقال اعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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