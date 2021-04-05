استئناف صرف منح السجناء السياسيين

2021/04/05 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان، عن استئناف صرف منح قسم من السجناء السياسيين.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن البرلمانية هزان حسن مقررة اللجنة قولها: ان عدد السجناء السياسيين، 18 الف، استلم 5 آلاف منهم منح لمدة 10 اعوام، موضحة، ان حكومة اقليم كوردستان قررت مراجعة قوائم السجناء السياسيين عقب انتهاء مدة المنح، وبحسب القانون.

واضافت: ان 800 من السجناء السياسيين ليست لديهم اية رواتب لذا وبعد اتمام الاجراءات القانونية سيتم صرف منحهم ابتداء من الشهر المقبل.

PUKmedia عن كوردسات نيوز

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