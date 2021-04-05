النائب يونادم كنا: سنطعن بقرار الغاء انتخابات الخارج في المحكمة الاتحادية

2021/04/05 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، اليوم الاثنين، قرار مفوضية الانتخابات في الغاء انتخابات الخارج بأنه قرار خاطئ، مشيرا الى التوجه نحو الى المحكمة الاتحادية للطعن به.وقال كنا ان “العملية الانتخابية يشارك في انجاحها وتهيئة الارضية لها ثلاث … Readmore

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