النزاهة: احالة 28 مكلفا إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخم الأموال

2021/04/05 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل استجابة المكلفين بالافصاح عن الذمة المالية والكسب غير المشروع لعام 2021، ونتائج تقصيها ملفي تضخم الأموال وتضارب المصالح.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (5 نيسان 2021)، ان "تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم المالية للمدة من(4 /1 /2021) ولغاية(25 /3 /2021)، الخاصة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظين، وبحسب ما تضمنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

وأضاف البيان، أن "الرئاسات الثلاث متمثلة برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائية ونائبه ورئيس المحكمة الاتحادية العليا أفصحوا عن ذممهم المالية للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت 100%".

واوضح، أن "(239) نائبا من أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية أفصحوا عن ذممهم المالية بنسبة بلغت 74,2%، فيما أفصح (19) وزيرا عن ذممهم بنسبة 82,6%، وكان نسبة إفصاح أعضاء كل من المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية 100%، فضلا عن إفصاح رئيس الادعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح القضاة المكلفين 95,5%، أما المكلفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم 94,4%".

وأشار البيان الى أن "(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة أفصحوا عن ذممهم المالية، فيما أفصح (7) محافظين عن ذممهم بنسبة بلغت 46,7%"، مبينا "احالة ملفات (28) مكلفا ظهرت بحقهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخم في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018-2021)".

ولفت الى أن "قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، وعدد المكلفين الذين لديهم مخالفات بتضارب المصالح للمدة من (2017 -2020) بلغ (625) مكلفا".

N.A

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