2021/04/05 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/05 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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