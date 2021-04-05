الرشيد يوافق على منح المشمولين بقرار 315 السلف والقروض

2021/04/05 | 11:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، موافقته على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار 315.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تمت الموافقة على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار 315 والعقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

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