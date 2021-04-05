الرافدين: قروض تصل الى 25 مليون لاصحاب المحال التجارية

2021/04/05 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية تصل إلى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".

ودعا المصرف "المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً أن "مدة تسديد القرض 5 سنوات أي بواقع 60 شهراً".

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