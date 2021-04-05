الرافدين: قروض تصل إلى 25 مليون لأصحاب المحال التجارية

2021/04/05 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية تصل إلى 25 مليون دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه […]

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