بالفيديو.. شاهد تحرك 'الكتلة البركانية السامة' في اجواء العراق

2021/04/05 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن المتنبىء صادق عطية، الاثنين، عن وصول قرب الكتلة الغازية البركانية لغاز SO2 في الطبقات العليا من الجو .

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (5 نيسان 2021)، ان "تأثيرالكتلة الغازية البركانية لغاز SO2قرب سطح الارض ربما يكون محدود ( حساسية خفيفة بالانف ، حرقة بسيطة بالعين ، تحسس قصبي) ".

واضاف، ان "مقطع افيديو يظهر هذا الغاز متواجد في مناطق من البلاد كشمال بغداد ونينوى وصلاح الدين بصورة شبه دائمة..!"، مبينا ان " هذا اليوم لغاية بعد ظهر غد الثلاثاء".

واوضح عطية، ان "هذا يستوجب مراجعة للضروف التي تسبب هذه النسب العاليه في هذا المناطق والتي تحملها الرياح لمناطق اخرى".

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