نتانياهو استخدم سلطته بصورة غير مشروعة لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام

2021/04/05 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدم السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسة في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية.

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