مصرف الرافدين: 25 مليون دينار قروض لأصحاب المحال التجارية

2021/04/05 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض لأصحاب المحال التجارية، تصل إلى خمسة وعشرين مليون دينار

ودعا المصرف في بيان المواطنين من أصحاب المحلات والمهن الأخرى على مختلف أنواعها إلى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات مبينا ان مدة تسديد القرض خمس سنوات اي بواقع ستين شهراً..



واكد البيان ان ذلك جاء دعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.

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