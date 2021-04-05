للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

2021/04/05 | 12:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، إذ تجاوز المئة ألف في آخر 24 ساعة، في حين ينظم السياسيون تجمعات انتخابية ضخمة مما يزيد المخاوف من انتشار أكبر للفيروس.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس بـ 103558 ، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.6 مليون، وهو […]

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