2021/04/05 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان يستذكر مرور ثلاثين عاماً لصدور القرار الدولي 688 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/05 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان يستذكر مرور ثلاثين عاماً لصدور القرار الدولي 688) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان يستذكر مرور ثلاثين عاماً لصدور القرار الدولي 688) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).