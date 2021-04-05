2021/04/05 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، اليوم

الاثنين، عن ابرز أسباب الازدحامات

المرورية في العاصمة بغداد وتقديمها

مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية

المرور العامة العميد حيدر ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف عن مقترحات لانهاء الازدحامات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف عن مقترحات لانهاء الازدحامات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).