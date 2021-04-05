2021/04/05 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم الاثنين، عن القاء القبض على احد

ابرز مقاتلي ما يسمى بـ "جيش العسرة"

الارهابي، غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ان "مفارز ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في "جيش العسرة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في "جيش العسرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).