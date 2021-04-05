الوفد الخليجي يطلع على عدد من فنادق البصرة ويبدي “رضاه التام”

2021/04/05 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلعت اللجنة الخليجية الموجودة في مدينة البصرة، برفقة محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة، أحمد عودة زامل، على عدد من فنادق البصرة.وقالت الهيئة التطبيعية في بيان، ان “الجولة تضمنت فندق موفنبك البصرة قيد الإنشاء الذي يحتوي على 145 غرفة، ومن المؤمل افتتاحه مطلع أيلول المقبل، […]

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