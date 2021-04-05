أمر قبض بحق ضابط برتبة عقيد وثلاثة من حمايته بتهمة قتل المتظاهرين في الناصرية

2021/04/05 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع من محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بصدور أمر قبض بحق ضابط في الجيش العراقي برتبة عقيد وثلاثة من أفراد حمايته بتهمة قتل المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق الناصرية، أصدرت أمر قبض بحق ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي وثلاثة جنود من حمايته الشخصية بتهمة قتل عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار".

واندلعت احتجاجات تصعيدية في محافظة ذي قار، في شباط الماضي، قرب مبنى مجلس المحافظة، بسبب عدم تنفيذ المطالب واستمرار سوء الخدمات.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم) في شباط الماضي، إن "الحصيلة الاولية للتظاهرات، هي 16 اصابة بينهم عناصر شرطة، واثنين من الكادر الصحي".

وكان المصدر ذاته افاد قبل ذلك، بسقوط عشرات الجرحى بين صفوف المحتجين، إثر تجدد الصدامات مع القوات الامنية قرب مبنى المحافظة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين اصيبوا بجروح متفاوتة، قرب مبنى الحكومة المحلية في مدينة الناصرية بعد تجدد الصدامات مع القوات الامنية".

واضاف المصدر، ان "اهالي المدينة يحاولون سحب المحتجين من جسر النصر، لكن دون ان تسفر محاولاتهم عن أي نتيجة، لتستمر الصدامات بين المحتجين وعناصر الامن".

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