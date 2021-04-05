المباشرة بتنفيذ مشروع لتأمين المياه الى مدينة بعقوبة ومحيطها

2021/04/05 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / باشرت شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود باعمال مشروع محطة ضخ تعزيز نهر خريسان لتأمين المياه لاكثر من / 300 / الف نسمة في قضاء بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مهند المعموري مدير الموارد المائية في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العمل يشمل انشاء ثلاث مضخات افقية مترية ، ومد خط ناقل مزدوج بقطر متر واحد لمسافة 6800 متر بدءا من قناة اسفل الخالص الاروائية التي تتغذى من نهر دجلة ، الى نهر خريسان .ورجح ان ينجز العمل حسب توقيتاته لغرض معالجة شحة المياه التي تتعرض لها محافظة ديالى، مبينا :" ان نقص وانحسار مياه بحيرة حمرين ، الخزين الستراتيجي شمال شرق بعقوبة ، تسببا بانخفاض مناسيب نهر خريسان وصعوبة تأمين المياه لمحطات مياه الشرب"./انتهى

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