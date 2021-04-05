مقتل امرأة وجرح ثلاث اخريات باطلاق نار في ولاية الاباما الامريكية

2021/04/05 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت الشرطة في ولاية الاباما الامريكية ، ان شخصا على الاقل قتل واصيب 3 آخرون بجروح باطلاق نار في وقت متأخر من الليلة الماضية في الولاية .ونقلت وسائل اعلام امريكية عن مصادر في الشرطة ، انها تلقت بلاغا عن اطلاق نار في وقت متأخر من ليلة امس الاحد، في متنزه اثر شجار بين رجلين، في الوقت الذي كان يتواجد فيه مئات الاشخاص في المكان .وقالت الشرطة :" ان الحادث اسفر عن مقتل امرأة واصابة 3 اخريات ، تم نقلهن الى المستشفى"، ووصفت حالتهن بالحرجة./انتهى9

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