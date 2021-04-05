السيد مقتدى الصدر يتحدث عن التعارف وحقوق المرأة

2021/04/05 | 12:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الاثنين، حول موضوع أسماه بالتعارف وحقوق المرأة في ممارسة حياتها العلمية والعملية....

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