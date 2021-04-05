بالصور.. عمليات تفتيش واسعة في كركوك

2021/04/05 | 12:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، عن تنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك شمال العراق ....

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