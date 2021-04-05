حريق في مخيم لاجئين سوريين في لبنان

2021/04/05 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اندلع حريق فجر اليوم الاثنين في أحد مخيمات النازحين السوريين عند مفترق حي البحر على الطريق الدولية العبدة العبودية، في عكار، شمال لبنان .

وذكرت وكالة الأنباءاللبنانية اليوم أن عناصر مركز الدفاع المدني عملوا على إطفاء النيران التي أتت على بعض الخيام، وألحقت أضراراً مادية دون وقوع إصابات بشرية.

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