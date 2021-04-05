مشادة بين روديغر وكيبا في تدريب تشيلسي

2021/04/05 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة تليغراف، أن مدافع تشيلسي، أنطونيو روديغر، خرج مبكراً من التدريب، بعد مشادة مع الحارس كيبا أريزابالاجا.

قال التقرير: “الثنائي دخل في مشاحنة بعد لعبة مشتركة بين روديغر، والحارس، وتعين على زملائهما الفصل بينهما”.

وذهب المدافع الألماني بعد ذلك إلى غرفة الملابس، قبل خمس دقائق على نهاية الحصة التدريبية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.

ويلتقي مع بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، في إشبيلية.

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