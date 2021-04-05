السليمانية..افتتاح وحدة صحية جديدة لاستقبال المصابين بكورونا

2021/04/05 | 12:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين، وحدة استقبال جديدة في مستشفى الشهيد هيمن لتقديم الخدمات الصحية للمصابين بفايروس كورنا.

وقال الدكتور صباح نصر الدين المدير العام لصحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي: ان هذه الوحدة الجديدة التي تم افتتاحها في مستشفى الشهيد هيمن ستقدم خدمات كبيرة للمصابين بفايروس كورونا من ناحية الفحوصات المختبرية اللازمة والعلاج اللازم والارشادات الصحية.

واضاف: نحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية وندعو ادارة محافظة السليمانية والاجهزة الامنية الى تشديد الاجراءات الوقائية واي مواطن يشعر بظهور اية اعراض اصابة عليه يستطيع مراجعة وحدة الاستقبال في مستشفى الشهيد هيمن.

واوضح: ان لقاح كورونا لم يصل الى محافظة السليمانية بالنسبة التي تكفي لسد احتياجات المواطنين بشكل كامل وهناك اقبال جيد على اللقاح ومن الطبيعي ان تظهر بعض الاعراض على متلقي اللقاح لكنها ليست خطيرة.

وتابع: ان جميع الاجراءات التي اتخذت من قبل حكومة اقليم كوردستان من اغلاق المدارس والمساجد هي لحماية المواطنين فقط، واي مكان يشهد ازدحاما او تجمعا للمواطنين سنقوم باغلاقه.

PUKmedia خاص

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