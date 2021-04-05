الرشيد يطلق سلفا مالية ويحدد الفئة المستحقة من الموظفين

2021/04/05 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT نسخة منه، (5 نيسان 2021)، انه "تقرر شمول موظفي دوائر الدولة من العقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف الشخصية، مبينا ان "التعليمات حددت المبلغ كحد اعلى (8) مليون دينار".

واضاف البيان، ان "السلفة توثق بكفالة موظف مدني على الملاك الدائم وموطن راتبه لدى المصرف".

من جهته، اوضح البيان، انه "تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".

ودعا المصرف "المواطنين أصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا أن "مدة تسديد القرض 5 سنوات أي بواقع 60 شهرا".

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